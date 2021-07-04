В Лениногорске колесо обозрения сломалось во время катания людей

Фото: скриншот

Накануне вечером в Лениногорске в парке им. Горького сломалось колесо обозрение. Оно остановилось в момент работы, когда в кабинках находились люди.

О случившемся рассказали местные жители в соцсети. Они опубликовали видео из парка, на котором видно, что к колесу обозрения подъехала машина аварийной службы. Очевидцы рассказали, что застрявшим на колесе обозрения людям пришлось длительное время сидеть под потоками холодного воздуха из кондиционера.

Мэр Лениногорска Рягат Хусаинов объяснил случившееся скачком напряжения, сообщает «РЕН ТВ»

Татьяна Демина