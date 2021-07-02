Двое татарстанцев подозреваются в приведении в негодность нефтепровода

Фото: СУ СКР по Татарстану

Следственные органы по Татарстану возбудили уголовное дело на 45-летнего и 38-летнего местных жителей по статье о приведении в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



По версии следствия, в мае этого года на 133-м км участка нефтепродуктопровода Альметьевск — Нижний Новгород в Алексеевском районе татарстанцы осуществили врезку в магистральный нефтепродуктопровод АО «Транснефть-Прикамье» и похитили оттуда 5 200 литров дизтоплива.

Фото: СУ СКР по Татарстану

Этим злоумышленники нарушили нормальную работу нефтепродуктопровода, связанную с выполнением ремонтно-восстановительных работ. Отмечается, из-за их действий нефтепродукты могли разлиться на поверхность и загореться или взорваться.

Мужчины признали причастность к преступлению. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР по Татарстану

Ранее в хищении дизельного топлива из магистрального трубопровода Альметьевск — Нижний Новгород обвинили 36-летнего жителя Нурлата.

Маргарита Головатенко