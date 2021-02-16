Татарстанец обвиняется в попытке хищения дизельного топлива из трубопровода «Альметьевск — Нижний Новгород»

В Татарстане 36-летнй житель Нурлата обвиняется в попытке хищения дизельного топлива из магистрального трубопровода «Альметьевск — Нижний Новгород», проходящего в Алексеевском районе РТ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, в ноябре 2018 года мужчина установил на трубопроводе несанкционированную врезку. Довести преступление до конца ему помешали сотрудники компании «Транснефть-Прикамье», которые обнаружили ее.

Затем в мае 2020 года татарстанец вновь попытался похитить дизельное топливо в том же месте. Для этого он установил там камеру видеонаблюдения. На месте преступления злоумышленника задержали полицейские.

Ущерб, причиненный действиями обвиняемого, оценивается в 511 тыс. рублей. Свою вину в содеянном мужчина полностью признал.

Фото: realnoevremya.ru

Злоумышленнику прокуратура утвердила обвинительное заключение по п. «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ («Повреждении нефтепродуктопровода путем незаконной врезки») и по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

В 2019 году в Татарстане полиция задержала группу подозреваемых в хищениях нефти.



Татьяна Демина