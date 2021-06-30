Гватемала попросила Россию вернуть деньги за «Спутник V»

Фото: Максим Платонов

Гватемала добивается от российской стороны возврата средств за непоставленные дозы вакцины «Спутник V». По данным Reuters, Гватемала в апреле заплатила около $80 млн за 8 млн доз вакцины. Однако страна получила лишь 150 тыс. из них.

Глава МИД Гватемалы Педро Броло сообщил, что крупная партия российского препарат должна поступить в страну в ближайшее время. Он провел встречу с представителем РФПИ Владимиром Примаком, на которой стороны договорились об отправке 400 тыс. доз вакцины «Спутник V» в конце текущей недели, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Министерстве здравоохранения и народонаселения Египта сообщили, что со следующей недели начнется применение «Спутника V». В страну уже прибыла первая партия препарата.

Татьяна Леухина