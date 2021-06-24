Исследование: какие наряды выбирают школьники Татарстана для выпускного вечера

Ozon раскрыл, какие наряды выбирают школьники Татарстана для выпускного вечера. Так, выпускницы отказались от платьев в пол, блесток и рюшей, вместо них они выбирают черные наряды. Средние чеки на вечерние платья в Татарстане стали меньше на 52%, на туфли — на 20%.

По данным интернет-магазина, выпускники до последнего тянули с покупками нарядов, ажиотаж начался только в мае — начале июня: продажи вечерних платьев на Ozon в Татарстане выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается юношей, то в республике продажи мужских костюмов в мае—начале июня выросли более чем в семь раз по сравнению с началом лета 2020 года. Выросли и продажи джинсов — на 40%.

pixabay.com

Напомним, в мае Управление Роспотребнадзора по Татарстану разрешило проводить выпускные в республике.