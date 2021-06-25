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В субботу в Татарстане ожидается гроза, град и порывы ветра до 23 м/с

15:50, 25.06.2021
В субботу в Татарстане ожидается гроза, град и порывы ветра до 23 м/с
Фото: kzn.ru

Гидрометцентр РТ предупредил об ухудшении погоды на территории Татарстана. Оно ожидается ночью и днем в субботу, 26 июня.

Синоптики прогнозируют местами грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Локально ожидается шквал до 23 м/с и град.

По данным Гидрометцентра РТ, в республике в выходные сохранится аномально жаркая погода. В субботу и воскресенье, 26—27 июня, ночные температуры составят +17..+23 градуса. Днем синоптики прогнозируют от +30 до +36 градусов.

В Татарстане установилась аномально жаркая погода с максимальными температурами, близкими к рекордным значениям. Среднесуточный показатель на 9 и более градусов выше климатической нормы. В связи с этим 22 июня Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение.

Из-за близости атмосферных фронтов в Татарстане наблюдается неустойчивая погода, местами с грозовыми дождями, локально с градом и сильным ветром.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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