Синоптик спрогнозировал температурные рекорды в средней полосе России
В ближайшие несколько дней в средней полосе России ожидаются рекордные температуры. В частности, в Орле и Курске воздух может прогреться до +35...+37 градусов, в Москве — до +35 градусов, сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«То есть это целая череда абсолютно жарких дней, которых не было в истории метеорологических наблюдений. Я хочу сказать, что за ближайшие два-три дня, может быть четыре, на востоке территории будет установлено больше 100 рекордов максимальной температуры», — заявил синоптик.
Однако уже послезавтра появятся первые признаки ослабления жары, пишет RT.
Шувалов напомнил, что в эти выходные в Санкт-Петербурге зарегистрировали два рекорда максимальной температуры.
По прогнозу Гидрометцентра РТ, на следующей неделе жара в Татарстане достигнет +35 градусов. Существенных осадков не будет.
Об аномально теплой погоде в Казани в ближайшие дни предупреждал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.
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