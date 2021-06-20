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На следующей неделе жара в Татарстане достигнет +35 градусов

12:53, 20.06.2021
На следующей неделе жара в Татарстане достигнет +35 градусов
Фото: realnoevremya.ru

На следующей неделе жара в Татарстане достигнет +35 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Существенных осадков не будет. Ветер северо-западный, западный умеренный. Во вторник, 22 июня, температура воздуха ночью составит +17..+22˚, днем — +30..+35˚

В среду синоптики прогнозируют местами небольшой дождь днем. Температура будет держаться на уровне +17..+22˚ ночью и +30..+35˚ днем.

Об аномально теплой погоде в ближайшие дни сообщал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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