На следующей неделе жара в Татарстане достигнет +35 градусов
На следующей неделе жара в Татарстане достигнет +35 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Существенных осадков не будет. Ветер северо-западный, западный умеренный. Во вторник, 22 июня, температура воздуха ночью составит +17..+22˚, днем — +30..+35˚
В среду синоптики прогнозируют местами небольшой дождь днем. Температура будет держаться на уровне +17..+22˚ ночью и +30..+35˚ днем.
Об аномально теплой погоде в ближайшие дни сообщал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.
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