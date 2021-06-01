В Казани заработали информационные шатры для туристов

В столице Татарстана сегодня стартовал ежегодный проект «Гостеприимная Казань». В течение всего летнего сезона для туристов будут работать информационные шатры, в которых можно будет получить информацию о городе и его достопримечательностях.

Шатры разместили на ул. Баумана, возле часов, на площади 1 Мая и на площади перед театром им. Г. Камала, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава комитета РТ по туризму Сергей Иванов сегодня сообщил, что этим летом ожидается большой поток туристов, которые посетят Казань и другие известные туристические локации республики. Только в период 10-дневных майских выходных в Казани отдохнули порядка 150 тысяч жителей других регионов страны. Подробности о начале туристического сезона в республике — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина