В Татарстане возбудили уголовное дело после падения металлических ворот на девочку

Фото: "Реальное время"

В Татарстане возбудили уголовное дело после падения металлических ворот на 9-летнюю девочку в деревне Янцобино Кукморского района РТ. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что спортивный инвентарь был установлен ненадлежащим образом и в таком виде принят в эксплуатацию — это привело к травме ребенка. Подрядчик нарушил требования безопасности, согласно которым заглубление опорной стойки и фундамента ворот должно составлять 400 мм с использованием бетона класса 30 (М400). Несмотря на это, в декабре 2020 года приемочная комиссия заказчика приняла работы, после чего объект был введен в эксплуатацию, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

фото: Прокуратура РТ

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование продолжается.

Инцидент произошел сегодня, примерно в 12.00, на спортплощадке за зданием сельского клуба во время игры в футбол. Ребенка госпитализировали в Кукморскую ЦРБ с травмами головы и позвоночника.

Алексей Нечаев