Главное о коронавирусе на 8 мая: прививки дачникам Казани, коечный фонд Башкирии полон на 90%

Общепит «расслабился»

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 8 мая в республике зарегистрировано 20 738 случаев заражения коронавирусом. Умер за весь период 471 человек.

В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что заведения позволили себе «расслабиться» в майские праздники. Проверяющие выявили больше всего нарушений в общепите, на предприятиях торговли и в отелях.

В Минздраве Татарстана прорабатывают вопрос, как прививать граждан на дачах. Сейчас ведомство продумывает форматы вакцинации и логистику мобильных прививочных пунктов. Также необходимо продумать вопрос с документами: как правило, дачники уезжают из города без документов, тогда как они необходимы для получения прививки.



Фото: Максим Платонов

В Башкирии за майские праздники ковидные госпитали заполнились на 90%

За последние сутки в России выявили 8 329 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 255 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 871 843 человек, а выздоровевших — до 4 488 615 человек. За сутки болезнь унесла жизни 370 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 112 992 человека.

Московские врачи вылечили от коронавируса больше миллиона человек. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил освобождать от административного ареста или штрафов «за легкие нарушения» в случае согласия «сделать оба укола с вакциной».

Фото: duma.gov.ru

В майские праздники некоторые ковид-госпитали Башкирии заполнились на 90%. По данным Минздрава республики, в республике задействованы 1 443 стационарные койки для пациентов с COVID-19 и подозрением на него, госпитализированы 1 198 человек. Свободный коечный фонд составляет 17%.

В Башкирии выявлен британский штамм COVID-19. По словам главы регионального Роспотребнадзора Анны Казак, эти пациенты не в тяжелом состоянии. Часть из них уже выздоровели.

В Уфе у 20 студентов Башкирского государственного медуниверситета выявили коронавирус. Из 20 человек девять госпитализированы, у них легкая и средняя формы заболевания.

Фото: yandex.ru

Иммунолог Георгий Викулов заявил, что одноэтапная вакцинация поможет остановить пандемию. Однокомпонентная вакцина позволит быстрее охватить большое количество людей, в отличие от двухэтапной вакцинации.

Перед парадом Победы в Санкт-Петербурге ветеранов привили от коронавируса. Из 250 ветеранов полный цикл вакцинации прошли 177 человек. 73 ветерана уже переболели коронавирусом.

ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 156 914 355 человек, 3 270 256 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 652 029). На второй строчке — Индия (21 892 676), на третьей — Бразилия (15 082 449), на четвертой — Франция (5 808 421), на пятой — Турция (4 998 089). Россия занимает шестое место (4 808 133, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (580 901). За ними следуют Бразилия (419 114), Индия (238 270), Мексика (218 657) и Великобритания (127 858).

Для экстренного применения против коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm. Она стала шестой вакциной, получившей сертификацию ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества.

Фото: VCG

В Бразилии производство вакцины против коронавируса «Спутник V» начнется без одобрения Национальным агентством по санитарному надзору. Получить регистрацию производитель надеется позже.

Венгерская лаборатория подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», партия которой поступила в Словакию. Вакцина «Спутник V» успешно прошла тестирование. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) из-за ряда нарушений контракта потребовал вернуть партию вакцины «Спутник V». Позднее в России объявили о проведении экспертизы.

Александр Лукашенко заявил о создании белорусской вакцины от коронавируса.

Правительство Великобритании намерено постепенно снимать ограничения на международные поездки. Будет введена «светофорная» система, которая делит все государства на три группы и территории в отношении ситуации с коронавирусом. Из «зеленой» можно въезжать в Великобританию без карантина, «желтая» требует 10 дней в самоизоляции, а «красная» — 10 дней карантина за свой счет. Россия попала в «желтую» группу.

Фото: atorus.ru

Коллегия Еврокомиссии (ЕК) в скором времени утвердит контракт с концерном BioNTech — Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины. Контракт будет рассчитан до 2023 года.

В Минздраве Украины заявили, что страна вышла из третьей волны пандемии коронавируса. Во всех регионах страны отменяют строгие карантинные ограничения. На Украине не осталось ни одного региона с «красным» уровнем эпидемической опасности.

Внук бывшего премьер-министра страны Индиры Ганди индийский оппозиционный политик Рахул Ганди заявил, что стране грозит опустошение, если эпидемия коронавируса не будет взята под контроль.

Фото: a-evmenov.ru

Ученые из Нидерландов обучили пчел распознавать коронавирусную инфекцию по запаху. Ученые давали обычным медоносным пчелам раствор сахара после того, как они распознавали запах коронавируса. По словам исследователей, пчелы вытягивали хоботки, когда соприкасались с положительным образцом.

Ольга Плешкова