Производство «Спутника V» в Бразилии начнется без одобрения регулятора

В Бразилии, не дожидаясь одобрения вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным агентством по санитарному надзору, фармацевтическая компания Uniao Quimica начнет ее производство. Об этом заявил глава компании Фернанду Маркес.

«На следующей неделе мы получим партию активного компонента из Москвы и начнем разливать вакцину на фабрике в Гуарульосе <...> Начнем производство сразу по получении компонентов и будем ожидать регистрации, что позволит начать ее использование в стране», — цитирует его слова ТАСС.

В апреле на бразильское Национальное агентство по санитарному надзору планировали подать в суд разработчики вакцины «Спутник V» за распространение ложной информации.



Алексей Нечаев