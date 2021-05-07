В Башкирии выявлен британский штамм COVID-19

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак сообщила, что британский штамм коронавирусной инфекции обнаружен на территории республики, сообщил «Интерфакс».

«Да, выявлен британский вирус (штамм, — прим. ред.) у нас на территории республики. Больные не в тяжелом состоянии. Уже часть из них выздоровели», — сказала она.

фото: Максим Платонов

В апреле сообщалось, что в Башкирии появятся специальные значки, которые раздадут вакцинированным от коронавируса. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве вице-премьер — министр здравоохранения Максим Забелин.

Алексей Нечаев