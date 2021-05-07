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В Башкирии выявлен британский штамм COVID-19

16:06, 07.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Башкирии выявлен британский штамм COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак сообщила, что британский штамм коронавирусной инфекции обнаружен на территории республики, сообщил «Интерфакс».

«Да, выявлен британский вирус (штамм, — прим. ред.) у нас на территории республики. Больные не в тяжелом состоянии. Уже часть из них выздоровели», — сказала она.

фото: Максим Платонов

В апреле сообщалось, что в Башкирии появятся специальные значки, которые раздадут вакцинированным от коронавируса. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве вице-премьер — министр здравоохранения Максим Забелин.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Башкортостан
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