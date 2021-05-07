Минздрав Татарстана думает, как прививать граждан на дачах
В Минздраве Татарстана прорабатывают вопрос, как прививать граждан на дачах. Об этом заявил сегодня заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.
Сейчас ведомство продумывает форматы вакцинации и логистику мобильных прививочных пунктов. Также необходимо продумать вопрос с документами: как правило, дачники уезжают из города без документов, тогда как они необходимы для получения прививки.
Ранее президент России Владимир Путин поручил открыть пункты вакцинации в дачных поселках. Он уверен, что пункты должны располагаться ближе к людям, а летом люди больше времени проводят на дачах.
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