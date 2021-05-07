ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinopharm в список рекомендуемых для экстренного использования

Фото: Максим Платонов

Для экстренного применения против коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества», — сказал он.

фото: Максим Платонов

Эксперт ВОЗ Марианджела Симао заявила, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины «Спутник V» в конце июня или в июле.



Алексей Нечаев