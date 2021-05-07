ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinopharm в список рекомендуемых для экстренного использования
Для экстренного применения против коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.
«Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества», — сказал он.
Эксперт ВОЗ Марианджела Симао заявила, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины «Спутник V» в конце июня или в июле.
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