В Казани просится из СИЗО арестованный за пьяное ДТП экс-гаишник

Фото: ГИБДД Казани

Сегодня Верховный суд Татарстана оценит законность ареста 29-летнего Максима Абрамова, бывшего сотрудника ДПС УГИБДД МВД. Его подозревают в пьяной аварии с пятью пострадавшими, которым водитель-гаишник не стал оказывать помощь.



Защита оспаривает решение Вахитовского райсуда Казани о заключении Абрамова под стражу сроком на два месяца. В свою очередь, потерпевшие считают эту меру пресечения обоснованной.

Резонансная авария произошла 6 апреля за несколько минут до полуночи. По предварительным данным следствия, подозреваемый водитель автомобиля Hyundai в нетрезвом состоянии выехал на красный свет, столкнулся с Mitsubishi Lancer и скрылся с места происшествия. Водитель Mitsubishi и четыре его пассажира попали в больницу. Пострадавшим от 17 до 19 лет. Водителя Hyundai полицейские установили в рамках плана «Перехват». Со службы он был уволен.

Отметим, что еще до задержания Абрамов успел заявить «Реальному времени», что якобы машина чужая и за рулем был не он.