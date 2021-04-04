Хозяйство династии фермеров из Татарстана производит около 260 тонн молока и 23 центнера зерна в год

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Семья Васильевых из села Енабердино Менделеевского района уже более 17 лет занимается молочным скотоводством — в год их хозяйство производит около 260 тонн молока, сообщают новости телеканала ТНВ.



Семья фермеров в этом году стала победителем республиканского конкурса фермерских династий. В работе участвуют все — глава семейства, его супруга, дети, зятья и снохи.



Как сообщил глава хозяйства Леонид Васильев, когда все только начиналось, у него было 25 коров. Еще недавно коров держали в хлеву возле дома, а сейчас — на большой ферме, которую построили за 3 млн рублей республиканского гранта. Сейчас на ферме Васильевых более 100 коров и овец. Сын главы хозяйства — Николай Васильев, сообщил, что их земля обеспечивает их зерном и кормами.

Так, семейное хозяйство дает 257 тонн молока в год и 23 центнера зерна. Но это не предел — семья планирует построить еще одну ферму.

Маргарита Головатенко