Правительство рассматривает вопрос предоставления регионам бюджетных кредитов по ставке до 3%

Правительство России прорабатывает возможность предоставления регионам инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке до 3% сроком от 15 лет и более, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Региональные власти смогут направить эти средства на строительство инженерной, транспортной, социальной и общегородской инфраструктуры.

Хуснуллин объяснил, что для субъектов РФ востребованы «более длинные и более дешевые деньги». «Источником тут могли бы стать так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты, потому что Минфин сегодня более жестко управляет, более качественно управляет этими процессами, дешевле занимает и [обеспечивает] больший контроль», — отметил он.

Обязательным условием бюджетных кредитов будет их возвратность. Ее планируют обеспечить за счет «прямых налоговых эффектов от деятельности застройщиков, производителей, сопутствующего бизнеса», пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Хуснуллин также отметил, что из важных задач в развитии российских регионов — повышение количества самодостаточных субъектов, для чего необходим стимулирующий механизм.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что во многих регионах России доходная база нестабильна, так как уверенный рост деловой активности зафиксирован не во всех субъектах. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в свою очередь отметил, что в стране финансовая самостоятельность регионов в последние годы снижается.



Татьяна Демина