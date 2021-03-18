В Челнах предложили увеличить сумму матподдержки для приезжающих врачей

В Набережных Челнах предложили увеличить сумму материальной поддержки для приезжающих врачей. С такой инициативой выступил депутат Горсовета, главврач Больницы скорой медицинской помощи автограда Марат Мухамадеев.

"Когда доктор приезжает в республику Татарстан по грантовой программе, он где-то получит 500 тысяч рублей, а в Челнах 600 тысяч рублей», — обратил внимание он. По его словам, надбавка в 100 тыс. рублей увеличила конкурентоспособность города. Мухамадеев предложил не останавливаться на этой сумме и увеличить ее до 200 тыс. рублей.

За последние три года по грантовой программе Набережные Челны привлекли 150 врачей, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города. На сегодняшний день в медучреждениях автограда работают 1 729 врачей.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее президент России Владимир Путин наградил медработников Набережных Челнов почетными грамотами.



Татьяна Демина