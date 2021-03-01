В Казани задержали парня за кражу джойстиков из компьютерного клуба

В Казани задержали подозреваемого в краже джойстиков из компьютерного клуба. Об этом рассказали в пресс-службе УВД Казани.

Сотрудники компьютерного клуба обратились в полицию 19 февраля. Сумма причиненного ущерба составила 11 500 рублей. Кражу совершили около 12 часов дня в одном из компьютерных клубов на улице Амирхана.

Фото: realnoevremya.ru

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен один из клиентов клуба, 22-летний житель Казани. Молодой человек был задержан у себя дома. Свою вину он полностью признал.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Расследование уголовного дела продолжается. Похищенное имущество изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.



Ранее в общественных местах Татарстана за год зарегистрировали свыше 16 тыс. преступлений. Это на 6,6% меньше, чем в 2019 году, заявил глава МВД по РТ Артем Хохорин. 60% преступлений, совершенных в общественных местах, составили кражи и мошенничества.

Ольга Плешкова