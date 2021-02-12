В Самаре выставили на аукцион землю около стадиона «Самара Арена»

В Самаре выставят на аукцион землю в 10 га на 16 км Московского шоссе и здание радиобашни №31 площадью 81 кв. метр. В числе лотов — участок около стадиона «Самара Арена».

Согласно данным Росреестра, кадастровая стоимость продаваемого участка составляет 491,8 млн руб. Участок имеет категорию «земель населенных пунктов» и вид разрешенного использования под техническую зону и жилой поселок, сообщает портал «ВолгаНьюс».

Satory2001 / wikipedia.org

«Самара Арена» была построена к чемпионату мира по футболу. Основным подрядчиком объекта было ПСО «Казань». Оно привлекло к стройке основным субподрядчиком близкую ему СК «Татдорстрой», которая проходила процедуру банкротства. Сроки окончания работ не единожды переносились, а проект упрощался. В 2019 году правительство РФ выделило дополнительные 5,7 млрд рублей на достройку стадиона «Самара Арена». В прошлом году власти провели конкурс на разработку концепции по развитию пространства вокруг стадиона.



Ольга Плешкова