В Казани стартовал процесс по делу о мошеннических продажах газоанализаторов

В Казани суд начал рассмотрение дела о мошенничестве в крупном размере. Обвиняемые продавали газоанализаторы пенсионерам по завышенной в 10 раз цене, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По версии следствия, трое обвиняемых ходили по квартирам доверчивых граждан и заставляли их приобретать и устанавливать приборы учета, притворяясь представителями «Газпрома». Они утверждали, что за отсутствие таких приборов выписывается штраф.

Ущерб по делу составляет 1,5 млн рублей. Все трое отказались признать вину.

Казанские газовики подчеркнули, что никогда не продают гражданам какие-либо приборы. Их сотрудники только проверяют оборудование.