В Казани на Мамадышском тракте загорелись ларьки

В Казани на Мамадышском тракте сгорели два ларька. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, загорелся магазин со стройматериалами, затем огонь перекинулся на киоск с шаурмой, сообщают корреспонденты программы «Вызов 112» на ТНВ.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ, площадь пожара составила 80 кв. м.

В Татарстане за первые 10 дней нового года произошло 111 пожаров.

Татьяна Леухина