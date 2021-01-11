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Происшествия

В Казани на Мамадышском тракте загорелись ларьки

20:44, 11.01.2021
В Казани на Мамадышском тракте загорелись ларьки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на Мамадышском тракте сгорели два ларька. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, загорелся магазин со стройматериалами, затем огонь перекинулся на киоск с шаурмой, сообщают корреспонденты программы «Вызов 112» на ТНВ.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ, площадь пожара составила 80 кв. м.

В Татарстане за первые 10 дней нового года произошло 111 пожаров.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан
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