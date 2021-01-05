В Нижнекамске задержали женщину, подозреваемую в ранении сожителя ножом

4 января в многоквартирном доме по улице Тукая в Нижнекамске задержали 33-летнюю женщину, подозреваемую в нападении на сожителя с ножом. Ранее она уже была судима за убийство, сообщает Управление Росгвардии по РТ.



К моменту прибытия сотрудников Росгвардии бригада скорой помощи уже оказывала пострадавшему медпомощь. Выяснилось, что женщина нанесла сожителю несколько ударов ножом в спину и грудь во время ссоры, которая произошла во время совместного распития спиртного.

Подозреваемая созналась в содеянном. Ее передали следственно-оперативной группе отдела полиции для дальнейшего разбирательства. 45-летнего потерпевшего госпитализировали, он находится в больнице.

Фото: Максим Платонов

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Маргарита Головатенко