Новости происшествий

19:06 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Нижнекамске задержали женщину, подозреваемую в ранении сожителя ножом

17:31, 05.01.2021
В Нижнекамске задержали женщину, подозреваемую в ранении сожителя ножом
Фото: realnoevremya.ru (архив)

4 января в многоквартирном доме по улице Тукая в Нижнекамске задержали 33-летнюю женщину, подозреваемую в нападении на сожителя с ножом. Ранее она уже была судима за убийство, сообщает Управление Росгвардии по РТ.

К моменту прибытия сотрудников Росгвардии бригада скорой помощи уже оказывала пострадавшему медпомощь. Выяснилось, что женщина нанесла сожителю несколько ударов ножом в спину и грудь во время ссоры, которая произошла во время совместного распития спиртного.

Подозреваемая созналась в содеянном. Ее передали следственно-оперативной группе отдела полиции для дальнейшего разбирательства. 45-летнего потерпевшего госпитализировали, он находится в больнице.

Фото: Максим Платонов

Ранее в Казани задержали уроженца Оренбургской области, осужденного в Марий Эл за грабеж.

Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также