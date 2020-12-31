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Собянин запустил украшенные к Новому году электробусы от КАМАЗа

15:54, 31.12.2020
Собянин запустил украшенные к Новому году электробусы от КАМАЗа
Фото: rostec.ru

Украшенные к Новому году электробусы КАМАЗа вышли на маршруты в Москве. В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

Всего праздничной иллюминацией освещены 50 электробусов, из них 25 выпущены КАМАЗом. Новогодний транспорт будет курсировать в Москве до 10 января, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Запуск прошел на площади Северного речного вокзала.

Фото: kamaz.ru

«Московский транспорт, несмотря на все сложности, проблемы, пандемию, работает в обычном режиме. Ни одного периода не было, чтобы мы закрывали метро или снижали количество автобусов, все идет по расписанию», — сказал Собянин.

Напомним, что Собянин обещал мэрии Набережных Челнов передать 40 автобусов ЛиАЗ, которые в свое время уступили место камазовским электробусам на улицах Москвы.

БизнесТранспорт Татарстан
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