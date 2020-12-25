В Татарстане три человека погибли при столкновении Geely и Nissan

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на трассе Аксубаево — Нурлат столкнулись лоб в лоб Geely и Nissan. Погибли водитель китайского авто и два пассажира японской машины.

По данным МВД, 25 декабря, около 15.57, в Чистопольском районе водитель Geely выехал на встречную полосу, где и врезался в Nissan.

Сотрудники ГИБДД изучают обстоятельства произошедшего.

Накануне двое погибли при столкновении такси Hyundai и Nissan.Также еще два человека попали в больницу с различными травмами.

