В Татарстане три человека погибли при столкновении Geely и Nissan
В Татарстане на трассе Аксубаево — Нурлат столкнулись лоб в лоб Geely и Nissan. Погибли водитель китайского авто и два пассажира японской машины.
По данным МВД, 25 декабря, около 15.57, в Чистопольском районе водитель Geely выехал на встречную полосу, где и врезался в Nissan.
Сотрудники ГИБДД изучают обстоятельства произошедшего.
Накануне двое погибли при столкновении такси Hyundai и Nissan.Также еще два человека попали в больницу с различными травмами.
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