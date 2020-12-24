В Татарстане при столкновении двух автомобилей погибли два человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В четверг днем в Татарстане произошло ДТП с двумя погибшими. На трассе Казань — Оренбург столкнулись Hyundai и Nissan.

Также еще два человека попали в больницу с различными травмами, сообщили в ГИБДД.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительным данным, таксист за рулем Hyundai не уступил дорогу Nissan, поворачивая. Погибли пассажиры такси, сидевшие на заднем сиденье. Пострадали водитель и пассажир с переднего сиденья. Во второй иномарке никто не пострадал.