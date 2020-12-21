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В Набережные Челны до конца года поступят десять новых автобусов

10:46, 21.12.2020
В Набережные Челны до конца года поступят десять новых автобусов
Фото: wikimedia.org

До конца текущего года автопарк Набережных Челнов планируется пополнить новыми автобусами. Об этом сообщают новости телеканала «Челны-ТВ24».

«Десять 206-х МАЗов дополнят автопарк уже имеющихся. Все организационные моменты оформления и запуска этого автотранспорта должны быть закончены до нового года», — сообщил на «деловом понедельнике» мэр Челнов Наиль Магдеев.

Напомним, что в начале декабря в Набережные Челны доставили три новых автобуса МАЗ-206.

В начале ноября стало известно о планах администрации Набережных Челнов увеличить парк больших автобусов за счет программы развития экономики моногородов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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