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Путин рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году

16:23, 17.12.2020
Путин рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году
Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции ответил на вопрос журналиста о том, распространятся ли меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса на 2021 год.

Он напомнил, что государство направило порядка триллиона рублей на поддержку пострадавших предпринимателей. По его словам, ситуация мониторится, и если необходимость будет, то власти решат, что сделать для поддержки самозанятых граждан.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

Бизнес
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