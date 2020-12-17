Путин рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году

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Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции ответил на вопрос журналиста о том, распространятся ли меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса на 2021 год.



Он напомнил, что государство направило порядка триллиона рублей на поддержку пострадавших предпринимателей. По его словам, ситуация мониторится, и если необходимость будет, то власти решат, что сделать для поддержки самозанятых граждан.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

