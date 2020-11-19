УФНС по Татарстану напомнило, как уплачивать налоги

УФНС России по Татарстану провело онлайн информационный вебинар на тему: «Исполнение налоговых уведомлений за налоговый период 2019 года». В рамках встречи органы донесли до налогоплательщиков рекомендации по соблюдению обязательных требований налогового законодательства.

Представитель УФНС рассказал о кампании по уплате имущественных налогов. Особо было подчеркнуто, что на портале госуслуг появляется только задолженность, а не сами налоги.

Уплата налогов может быть осуществлена через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, непосредственно в ФНС, единый портал госуслуг, региональный портал госуслуг, а также через мобильное приложение.

Напомним, до 1 декабря 2020 года необходимо уплатить все платежи. Основанием для уплаты налогов являются налоговые уведомления. При отсутствии документа необходимо лично обратиться в ФНС. В этом году жители Татарстана уже заплатили 4,2 млрд рублей имущественных налогов.

Дарья Лядащева