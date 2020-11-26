В Армении обнаружили тело российского военнослужащего

Фото: Максим Платонов (архив)

В Армении за пределами территории воинской части обнаружено тело российского военнослужащего. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

«Комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту», — цитирует ТАСС пресс-службу Южного военного округа РФ.

Тело мужчины обнаружили его сослуживцы по месту проживания. В настоящий момент ведется работа по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что на этой неделе российский миротворец получил ранение в результате взрыва мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе. В результате взрыва ранения получили четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха, погиб офицер ВС Азербайджана.



Татьяна Демина