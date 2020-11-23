Российский миротворец получил ранение при взрыве в Нагорном Карабахе

Российский миротворец получил ранение в результате взрыва мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Минобороны России.

В результате взрыва ранения получили четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха, погиб офицер ВС Азербайджана.

«Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в городе Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет», — сообщили в Минобороны РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Взрыв мины произошел в районе населенного пункта Мадагиз.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что число российских пограничников для поддержания мирной обстановки в Нагорном Карабахе увеличится.





Татьяна Демина