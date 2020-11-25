В Татарстане осудили парня, пытавшегося убить 14-летнюю девочку из-за подозрения на беременность

В Татарстане осудили 19-летнего парня, который попытался убить 14-летнюю девочку после подозрения на беременность. Суд приговорил его к девяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2020 году парень познакомился в соцсетях с 14-летней девочкой. В апреле он вступил с ней в интимную связь. Спустя время девочка рассказала ему о своих подозрениях на беременность. Чтобы его не привлекли к уголовной ответственности за половое сношение с несовершеннолетней, он решил ее убить.

Фото: Следком по РТ/архив

Парень вывез девочку в сельскую местность, где избил и попытался задушить. Когда она потеряла сознание, он погрузил ее в багажник автомобиля, после чего сбросил в овраг, закидал ветками и уехал. Девочка пришла в сознание спустя несколько часов, смогла выйти на дорогу, где ей помогли местные жители.

Молодой человек признан виновным в совершении преступлений по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Покушение на убийство с целью скрыть другое преступление», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Ранее Зеленодольский суд арестовал трех обвиняемых в убийстве подростков.



Ольга Плешкова