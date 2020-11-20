После закрытия «Дома татарской кулинарии» его владелица стала банкротом

Ресторан оказался единственным бизнесом его владелицы

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом Ольгу Николаеву, владелицу одного из известнейших заведений казанского общепита — «Дома татарской кулинарии». Сейчас идет процесс ликвидации принадлежащих ей юрлиц — по инициативе самого юрлица или, опять же, через процедуру банкротства.

Напомним, что с деятельностью ресторана была связана работа двух компаний Николаевой, зарегистрированных по адресу ресторана.

Первая — ООО «Бар-ресторан ДТК» (ДТК, вероятно, расшифровывается как «Дом татарской кулинарии»), эта компания ликвидируется еще с апреля 2020 года, а по итогам 2019 года зафиксировала нулевую выручку и прибыль, годом ранее — выручку в 180 тыс. рублей и миллионный убыток. На эту компанию, к слову, была оформлена лицензия на продажу алкоголя.

Вторая — ООО «Декарт», которое по итогам 2019 года было прибыльным (выручка 55,2 млн рублей, чистая прибыль — около 100 тысяч рублей). Однако буквально накануне компания уведомила о намерении подать на собственное банкротство — для этого юрлицо даже отказалось от положенного в пандемию моратория на банкротство. Компания задолжала чуть более 780 тысяч по исполнительным производствам. Добавим, что именно на это юрлицо и зарегистрирован товарный знак «Дом татарской кулинарии» («ДТК»).

Арбитражный суд Татарстана признал владелицу «Дома татарской кулинарии» Ольгу Николаеву банкротом. Фото: domtk.com

Личное же банкротство Ольги Николаевой произошло еще раньше, в августе 2020 года. Как следует из материалов суда, причиной личного банкротства была заявлена невозможность исполнить обязательства перед неким кредитором на 650 тысяч рублей. Указывалось, что в настоящее время она фактически не трудоустроена — а точнее, является директором ООО, которое не ведет никакой деятельности. Николаева имеет в собственности квартиру, которая является единственным жильем. Пока в числе ее потенциальных кредиторов только ФНС — здесь у Ольги Николаевой небольшой долг, и некий Максим Дегтярев, которому она должна около 700 тысяч (в ЕГРЮЛ есть несколько бизнесменов с таким именем, все они работают за пределами Татарстана).

Оперативно связаться с Ольгой Николаевой по номерам ее компаний, а также через конкурсного управляющего не удалось. «Реальное время» готово предоставить ей возможность прокомментировать ситуацию на страницах нашего издания.

Крах «Татфондбанка» отозвался крахом «Дома татарской кулинарии»

Ресторан «Дом татарской кулинарии» считается одним из старейших в городе: он открылся в 1969 году. У истоков его деятельности стоял известный шеф-повар Юнус Ахметзянов, идеолог татарской кухни, который посвятил жизнь ее популяризации, изучению и восстановлению забытых рецептов.

У истоков деятельности ДТК стоял известный шеф-повар Юнус Ахметзянов. Фото tatarlar.info

Уже в период современной истории ресторан оказался в сфере влияния «Татфондбанка»: в частности, здание на Баумана, где расположен ресторан, оказалось под управлением одной из связанных с банком структур, ЗАО «Управляющая компания «ТФБ Капитал». После краха самого банка, когда «мусинские» структуры переходили под управление Агентства по страхованию вкладов, для «Дома татарской кулинарии» резко повысилась арендная плата.

В итоге «Дом татарской кулинарии» закрылся — в первый раз еще в 2018 году, в разгар ЧМ-2018 по футболу. Через некоторое время его снова открыли — договориться об аренде удалось, но в марте 2020 года ресторан закрылся снова — судя по всему, уже насовсем.

Александр Артемьев