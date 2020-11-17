КАМАЗ поставил Казани 53 автобуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

НЕФАЗ (Нефтекамский автозавод — подразделение КАМАЗа) поставил в Казань 53 новых автобуса. Газомоторные низкопольные автобусы уже окрашены в красный цвет.

Как сообщает пресс-служба НЕФАЗа, вместимость машин составляет 80 человек, в том числе предусмотрено 28 сидячих мест. Наружная обшивка кузова изготовлена из композитных материалов. Автобус оснащен аппарелью для перевозки маломобильных граждан и пассажиров с детьми.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ранее «Реальное время» писало, что закупка 53 автобусов для казанских ПАТП (№2 и №4) проводится за 659,9 млн рублей. Важно, что в этот раз столица Татарстана обзавелась именно автобусами на метане