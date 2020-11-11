В Казани умер военный комиссар Приволжского и Вахитовского районов
Стало известно о смерти военного комиссара Приволжского и Вахитовского районов Казани Шамиля Ханнанова. Свои соболезнования выразил исполком.
«Мэрия города Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким Ханнанова Шамиля Камиловича, военного комиссара Приволжского и Вахитовского районов Казани, в связи с его кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым