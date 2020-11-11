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В Казани умер военный комиссар Приволжского и Вахитовского районов

11:20, 11.11.2020
В Казани умер военный комиссар Приволжского и Вахитовского районов
Фото: KZN.RU

Стало известно о смерти военного комиссара Приволжского и Вахитовского районов Казани Шамиля Ханнанова. Свои соболезнования выразил исполком.

«Мэрия города Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким Ханнанова Шамиля Камиловича, военного комиссара Приволжского и Вахитовского районов Казани, в связи с его кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Общество Татарстан
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