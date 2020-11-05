В Татарстане более четырех часов пришлось искать заблудившихся в тумане рыбаков

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В Татарстане два рыбака потерялись на реке Ик накануне днем. Спасатели искали заблудившихся в тумане мужчин около четырех часов.

Сообщение о потерявшихся поступило 4 ноября в 16.52, передает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Вышли на воду местные жители от пристани Мензелинского рыбзавода в сторону Юдинского острова. В итоге они оказались в камышах, в тумане, вдали от берегов.

Спасатели в поисках рыбаков прошли 12 км. В лодке находились двое жителей Мензелинска 1955 и 1959 годов рождения. Мужчины доставлены на берег в удовлетворительном состоянии, от госпитализации отказались.