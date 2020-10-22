В Казани изменили расписание автобуса «ЖК «Салават купере» — станция Юдино»

Со следующей недели в Казани изменится расписание автобуса, курсирующего от ЖК «Салават купере» до станции Юдино. Теперь автобус будет курсировать только по будням, суббота и воскресенье — выходные дни.

Как сообщает пресс-служба исполкома Казани, от ЖК «Радужный» автобус будет отправляться в 6.17, 8.10, 9.35, 12.55, 14.15, 16.10. Из Юдино, от улицы Привокзальной, транспорт будет отъезжать в 7.05, 9.00, 12.15, 13.35, 15.10. Данное расписание согласовано с расписанием пригородных поездов по станции Юдино.

Фото: realnoevremya.ru

Предусмотрено семь остановок по пути следования: ЖК «Радужный», ул. Нурихана Фаттаха, ЖК «Салават купере», ул. Наиля Юсупова (в обратном направлении — ул. Осиновская), ул. Красикова, ул. Бирюзовая, ул. Привокзальная.



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