Новости бизнеса

12:59 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Казань станет транспортным узлом для грузовых авиаперевозок из Европы в Азию

12:36, 24.01.2020
Казань станет транспортным узлом для грузовых авиаперевозок из Европы в Азию
Фото: Максим Платонов

Международный аэропорт Казани станет транспортным узлом для грузовых авиаперевозок из Европы в Азию. Об этом сообщили на заседании коллегии Миндортранса РТ.

Проект ведется вместе с российской грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo. 22 и 23 января в Казань были первые грузовые рейсы из Германии и Бельгии, которые направились дальше, в Гонконг. В столице Татарстана самолеты совершили техническую посадку для дозаправки воздушного судна и смены экипажа.

Ранее сообщалось, что у аэропорта «Казань» может появиться новый терминал.

БизнесТранспорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров