Казань станет транспортным узлом для грузовых авиаперевозок из Европы в Азию
Международный аэропорт Казани станет транспортным узлом для грузовых авиаперевозок из Европы в Азию. Об этом сообщили на заседании коллегии Миндортранса РТ.
Проект ведется вместе с российской грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo. 22 и 23 января в Казань были первые грузовые рейсы из Германии и Бельгии, которые направились дальше, в Гонконг. В столице Татарстана самолеты совершили техническую посадку для дозаправки воздушного судна и смены экипажа.
Ранее сообщалось, что у аэропорта «Казань» может появиться новый терминал.БизнесТранспорт Татарстан
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