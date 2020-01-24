Казань станет транспортным узлом для грузовых авиаперевозок из Европы в Азию

Фото: Максим Платонов

Международный аэропорт Казани станет транспортным узлом для грузовых авиаперевозок из Европы в Азию. Об этом сообщили на заседании коллегии Миндортранса РТ.

Проект ведется вместе с российской грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo. 22 и 23 января в Казань были первые грузовые рейсы из Германии и Бельгии, которые направились дальше, в Гонконг. В столице Татарстана самолеты совершили техническую посадку для дозаправки воздушного судна и смены экипажа.

Ранее сообщалось, что у аэропорта «Казань» может появиться новый терминал.