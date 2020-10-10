В Татарстане три человека погибли при пожаре в частном доме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В Зеленодольском районе Татарстана произошел пожар. Три человека погибли в горящем доме в пгт.Васильево.

Как сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в субботу в 12:24. Открытое горение было ликвидировано в 13:03.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте пожарные обнаружили три тела. Предположительно это были мужчины. Их личности устанавливаются. Причина пожара тоже.

В результате пожара сгорел дом на площади 60 кв.м.