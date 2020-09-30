«Новая Тура» расторгла контракт с «Барсилом», арендовавшим комплекс

ООО «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура», владелец одноименного комплекса оптовой торговли, расторгло действовавший договор аренды объекта с ООО «Барсил». Об этом сообщается на сайте «Новой Туры».

Собственник взял управление рынком на себя и приступил к заключению прямых арендных договоров с работающими здесь на условиях субаренды торговцами.



Гендиректор «Барсила» Владимир Горланов рассказал «Коммерсанту», что причиной расторжения договора стал долг по арендной плате в размере более 150 млн рублей.

В июне УК «Технополис «Новая Тура» предупредила «Барсил» о прекращении договорных отношений в одностороннем порядке. Арбитражный суд Татарстана отказал «Барсилу» в удовлетворении заявления о признании недействительной этой сделки. Юристы «Барсила» попытались оспорить решение в Арбитражном суде, но тот не стал арестовывать имущество технополиса, подтвердив право собственника на расторжение договора аренды. Решение суда еще не вступило в силу.