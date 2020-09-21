В Татарстане определили лучшего водителя такси

Фото: Общественный совет по развитию такси

В Татарстане региональным победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России — 2020» стала Луиза Бадреева. Она стала лучшей уже во второй раз.

На конкурсе водители такси продемонстрировали знание ПДД, основ устройства автомобиля и обеспечения безопасных условий перевозки пассажиров и багажа, а также истории Татарстана.

Таксисты показали умение маневрировать и устанавливать детское кресло в машине. Также конкурсанты проехали дистанцию, стараясь не пролить воду из стакана, установленного на крыше автомобиля.

Как сообщили организаторы конкурса, победительнице предстоит представить республику на финале конкурса в Сочи на трассе «Сочи-Автодром» Гран-при «Формулы 1» России.

Напомним, что Бадреева одержала победу на II Всероссийском конкурсе «Лучший водитель такси в России — 2019» в Сочи.

