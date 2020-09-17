«Ведомости»: на создание самолета SSJ New направят до 130 млрд рублей

Фото: commons.wikimedia.org (на фото Sukhoi SuperJet 100)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) к 2023 году хочет создать новый самолет Sukhoi Superjet New, его разработка обойдется в 120 - 130 млрд рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к руководству госкорпорации «Ростех» и к ОАК.

По данным издания, новый самолет будет импортозамещенной версией ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100 с франко-российским двигателем Sam146. Для нового лайнера Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) разрабатывает отечественный двигатель ПД-8, на него уйдет около половины вышеназванной суммы. Большую часть этих инвестиций ОДК и ОАК получат из бюджета.

Источник отмечает, что у SSJ New будут не только замещены на отечественные десятки систем и компонентов, но изменится также конструкция фюзеляжа и будет скорректирован центр тяжести.

Напомним, что другой самолет семейства, SSJ-100, потерпел крушение в московском аэропорту Шереметьево. При жесткой посадке лайнера загорелись топливные баки. В результате аварии погиб 41 человек из 78, находившихся на борту. Среди причин авиакатастрофы выдвигались экспертные мнения о недостатках в конструктивных особенностях SSJ100. В итоге СК предъявил обвинение пилоту, который, по мнению следствия, является виновником трагедии.