ЦИК Татарстана: замечаний от политический партий по выборам не поступало

Глава Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев заявил сегодня журналистам, что политические партии не обращались в ЦИК республики с какими-либо замечаниями о ходе выборов.

— Таких не было, связанных с нарушениями притеснениями не было. 3 700 членов участковых избирательных комиссий с правом избирательного голоса. Пока я не могу сказать, что кто-то обратился и кого-то притесняли. Я отслеживаю федеральную повестку, там есть интересные фейковые и нефейковые моменты были, — рассказал Кондратьев.

Ранее «Реальное время» публиковало материал о самых ярких моментах первого дня голосования в Татарстане и за его пределами.