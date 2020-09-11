Исследование: количество преступлений с недвижимостью в России за 5 лет выросло почти на 20%

По данным исследования Финансового университета при правительстве России, за последние 5 лет число ежегодно совершаемых преступлений в сфере недвижимости в стране выросло на 18%. Об этом сообщает РБК.



В ходе исследования были проанализированы данные МВД по мошенничеству в сфере недвижимости за 2015—2019 годы. В 2015 году зарегистрировано 6 208 таких дел, в 2019-м — 7 340. На 28% выросло количество преступлений в крупном и особо крупном размере.



В 2020 году рост мошенничества в сфере недвижимости продолжился: за первое полугодие официально зарегистрировано 4 129 преступлений (56% от показателя 2019 года), а мошенничества в особо крупном размере — 62% от случаев за весь 2019 год.



При этом эксперты отмечают, что количество вынесенных приговоров по таким делам снижается из года в год.



Ранее в Татарстане следственные органы установили, что начальник отдела управления Росреестра по РТ Светлана Рахматуллина брала у граждан денежные средства за решение вопросов регистрации различных объектов недвижимости в городе.

