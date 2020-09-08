В Татарстане капитан «Метеора» управлял судном, не имея диплома и свидетельства

В Татарстане транспортная прокуратура проверила пассажирские теплоходы компании «Татфлот» и обнаружила, что капитаном одного из «Метеоров» стал человек, не имеющий диплома и квалификационного свидетельства.

Надзорное ведомство проверило суда «Восход-51», «Москва-186», «Москва-160», «Москва-221», «ОМ-173», «Герой Девятаев» и скоростные речные пассажирские теплоходы на подводных крыльях «Геннадий Куклев», «Владимир Нефедов», «Вячеслав Каргин».

По требования прокуратуры капитана судна отстранили от занимаемой должности. В отношении должностного лица, ответственного за безопасную эксплуатацию судов в АО «СК «Татфлот», и отстраненного капитана «Метеора» возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В начале сентября «Судоходная компания «Татфлот» выплатила своим работникам задолженность по зарплате в размере 11 млн рублей.

