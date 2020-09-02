Татарстан получит на детские пособия 848,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение денег на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Татарстан получит 848,3 млн рублей.

Эти пособия были введены указом президента РФ с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами, говорится в пояснительной записке к постановлению правительства.

Дополнительно на выплаты кабмин направил 34,3 млрд рублей. Эти деньги выделены, поскольку выросло количество детей, которые могут рассчитывать на выплаты.

Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

Ранее Мишустин уже сообщал, что принято решение распределить между регионами 34,3 млрд рублей, которые должны обеспечить выплату детских пособий.