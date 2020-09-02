Татарстан получит на детские пособия 848,3 млн рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение денег на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Татарстан получит 848,3 млн рублей.
Эти пособия были введены указом президента РФ с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами, говорится в пояснительной записке к постановлению правительства.
Дополнительно на выплаты кабмин направил 34,3 млрд рублей. Эти деньги выделены, поскольку выросло количество детей, которые могут рассчитывать на выплаты.
Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.
Ранее Мишустин уже сообщал, что принято решение распределить между регионами 34,3 млрд рублей, которые должны обеспечить выплату детских пособий.ЭкономикаБюджет Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым