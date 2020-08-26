Завершено расследование дела об аварии Boeing в Сочи в 2018 году

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Алексея Шнырева, пилота выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) «Боинг 737-8AS». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что Шнырев в процессе захода самолета на посадку проигнорировал визуальные и голосовые сигнализации системы судна, предупреждающие о сдвиге ветра и запрещающие производить его посадку. В результате самолет со скоростью примерно 140 км/ч выкатился за пределы ВПП на 140 метров, пробив периметровое ограждение аэродрома.

Действиями пилота был причинен ущерба примерно в 881,2 млн рублей.

На данный момент уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Напомним, что авария произошла 1 сентября 2018 года. Пострадали 18 человек, среди них трое детей.

