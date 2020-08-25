В Казани отдали под суд экс-главу «Татрыбхоза»

Фото: "Реальное время"

Бывший глава ГУП «Производственное объединение «Татрыбхоз» Хайдар Гарифуллин накануне предстал перед Приволжским райсудом Казани по обвинению в покушении на посредничество взятке 1 млн рублей. Вину на предварительном следствии он признал.



Вторым фигурантом этого дела является экс-начальник отдела полиции «Горки» Рафаэль Габбазов, обвиняемый в покушении на ту самую взятку, препятствии предпринимательской деятельности и превышении полномочий в отношении владельца кафе «Восточная кухня» в Казани.

Это уголовное дело поступило в суд еще полгода назад, однако так и не дошло до стадии оглашения обвинительного заключения. В данный момент его принял к производству уже третий судья Приволжского райсуда.

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