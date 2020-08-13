Татарстанский «Татнефтьавиасервис» пообещал не повышать цены на авиатопливо

Компания «Татнефтьавиасервис», обеспечивающая заправку судов в международном аэропорту «Казань» вместе с двумя альтернативными операторами, повышать цены на авиакеросин не планирует.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратила внимание на то, что к концу лета цены на авиакеросин могут подскочить от 18 до 62%. В свою очередь, это может привести к подорожанию билетов как минимум на 15%. Представитель АЭВТ Борис Шокуров заявил, что попросил разобраться ФАС и Минэнерго РФ в том, действительно ли обоснованно повышение цен.

Гендиректор татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев сообщил «Реальному времени», что в международном аэропорту «Казань» на начало августа цена на авиакеросин оказалась на 4% ниже, чем в июле. Там работают два оператора, а администрация аэропорта не принимает участия в ценообразовании на топливо, пояснили в пресс-службе.

По данным сервиса Росавиации, в Казани цены на авиатопливо действительно снизились на 4,3% — до 34,5 тысячи рублей, а в нижнекамском аэропорту «Бегишево» ценник зашкаливает — до 43 тысяч.



Глава «Татнефтьавиасервиса» Михаил Рузаев заверил, что повышать цены в августе не планируется, но подчеркнул, что если цены будут подниматься, то компания не будет работать себе в убыток.

Подробнее о ситуации — читайте в материале «Реального времени».

